19 مايو 2018 مـ / موافق 5 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الشورى” يناقش مشروعًا لمكافحة موائد المفاخرة وكفر النعمة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

يناقش مجلس الشورى في جلسته يوم الثلاثاء بعد المقبل، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية حول مقترح مشروع نظام الترشيد الغذائي، الهادف إلى مكافحة البطر وموائد المفاخرة، ومواجهة الاستهلاك الجائر للغذاء واستنزاف الموارد المالية للأسر، ومنع العبث بفوائض الطعام، والمقدم من عضو المجلس السابق أحمد آل مفرح.

وكشفت اللجنة أنها رأت دمج المقترح مع مقترح آخر مقدم من عضو الشورى السابق ناصر بن داوود، الذي يطالب بعقوبات رادعة للقضاء على ممارسات مفاخرة الولائم وعدم الاحتياط لفوائدها ورميها في حاويات النفايات.

من جانبه، قال العضو آل مفرح وفقا لـ”الرياض”، إن اقتراحه يتضمن إنشاء مركز وطني للترشيد ومحاصرة الإسراف في الأطعمة، وفرض غرامات على الأفراد أو الأسر التي تخلف فائضا في الطعام وفرض غرامات على أي جهة رسمية تقيم مناسبة وتترك فائضا، داعيا إلى محاربة البذخ والإسراف بدلا من التوسع في افتتاح جمعيات حفظ الطعام.

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