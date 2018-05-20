“الغذاء والدواء” تضبط 1058 مخالفة فنية وصحية بمنشآت غذائية خلال 3 أشهر

(أنحاء) – متابعات :-
ضبط مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء، 6983 كيلوغراماً من الأغذية المخالفة خلال الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية في مختلف مناطق المملكة، بمشاركة أمانات المناطق خلال أشهر جمادى الآخرة ورجب وشعبان 1439هـ.
وشملت الحملة تفتيش 223 منشأة غذائية، وتم إغلاق 21 منشأة منها مخالفة وتسجيل 1058 مخالفة فنية وصحية.
وضبط مفتشو الهيئة لحوماً مجمدة ودواجن ومخللات وفواكه وأغذية معلبة، مثل مربى وبهارات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وأخرى تبيّن وجود علامات تلف وفساد ظاهرين عليها.
ويجري حالياً استكمال الإجراءات النظامية بخصوص هذه المخالفات.