أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»“المرور” يبدأ رصد مخالفتي عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال أثناء القيادة في المدينة المنورة خلال أيام
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
“العدل”: مدة توقيف المتهم لا تتجاوز 180 يوما....بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أكد المتحدث الرسمي لوزارة العدل منصور القفاري أن مدة توقيف المتهم داخل السجن لا
-
“الشورى” يناقش مشروعًا لمكافحة موائد المفاخرة...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- يناقش مجلس الشورى في جلسته يوم الثلاثاء بعد المقبل، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية حول
-
فيديو | الأمير بدر بن عبدالمحسن يروى ذكريات ع...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- كشف الأمير بدر بن عبدالمحسن حال الناس في المملكة قديما، وكيف عاشوا في ذلك
-
معتمرة تضع مولودها داخل مشروع سقيا زمزم...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- فاجأ المخاض معتمرة سورية داخل أروقة مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم بكدي، فجر اليوم