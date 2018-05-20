19 مايو 2018 مـ / موافق 5 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“المرور” يبدأ رصد مخالفتي عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال أثناء القيادة في المدينة المنورة خلال أيام

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كشف الإدارة العامة للمرور أنه باقي 5 أيام فقط على بدء تنفيذ رصد مخالفتي ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد في المدينة المنورة.

وقال المرور عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إنه بعد خمسة أيام يبدأ في المدينة المنورة رصد مخالفتي عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة وذلك عن طريق أجهزة الضبط الآلي”.

يذكر أن نظام المرور ينص على أن استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وعدم ربط الحزام من بين مخالفات الفئة الثالثة التي تستوجب غرامة مالية حدها الأدنى 150 ريالا، وترتفع إلى الحد الأعلى 300 ريال في حال عدم التسديد خلال مدة شهر من تاريخ تسجيل المخالفة.

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