20 مايو 2018 مـ / موافق 5 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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توطين 6 آلاف فرصة عمل في مهن فحص المباني السكنية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية لخدمات الإسكان؛ لتوطين 6 آلاف فرصة عمل مستحدثة من البرامج الاستراتيجية لوزارة الإسكان.

وأوضحت الوزارة أن فرص العمل تشمل مهن فحص المباني السكنية، فيما جاء توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات تدشين برنامج ضمان نظام الجودة وتقييم الاستدامة.

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