سالم الدوسري يلتقط “سيلفي” مع “زيدان” و”بنزيمة” بعد مباراة فريقه أمام ريال مدريد

(أنحاء) – متابعات : ــ
حرص لاعب فريق الهلال المعار لنادي فياريال الإسباني سالم الدوسري، على الاحتفال بأول مشاركة له في الدوري الإسباني منذ انضمامه للغواصات الإسبانية في شهر يناير الماضي.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صور سيلفي جمعت الدوسري مع مدرب الفريق الملكي الفرنسي زين الدين زيدان، ومواطنه لاعب الريال كريم بنزيمة، حيث بدا الدوسري سعيداً بالفرصة التي حصل عليها بالظهور في الليغا الإسبانية.
وبات سالم الدوسري ثاني لاعب سعودي يشارك في الدوري الإسباني بعد فهد المولد؛ حيث شارك في آخر 33 دقيقة من المباراة، وكان فياريال متأخراً بهدفين حينما نزل إلى الملعب، ليساهم في إحراز هدفي التعادل لفريقه.