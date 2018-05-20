شاهد.. حكم يلجأ لـ”تقنية الفيديو” في إحدى مباريات الحواري بالقطيف

(أنحاء) – متابعات :-
استفاد حكم مباراة في إحدى دورات الحواري الرمضانية من “تقنية الفيديو”؛ لتأكيد قراره باحتساب ضربة جزاء ضد أحد الفرق، بعد أن وجدت احتجاجاً كبيراً من لاعبي الفريق.
وأظهر مقطع فيديو متداول لجوء حكم إحدى مباريات دورة المنيرة الرمضانية بمحافظة القطيف لغرفة التحكيم ومشاهدة الفيديو، ليخرج بعدها ليؤكد سلامة قراره باحتساب ضربة الجزاء.
وقد تكون هذه المرة الأولى التي يتم خلالها اعتماد هذه التقنية الجديدة في مباريات الحواري، التي يتم تنظيمها بمختلف مدن المملكة، خاصةً خلال شهر رمضان المبارك.