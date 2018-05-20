20 مايو 2018 مـ / موافق 5 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“شين .. وقوي عين”

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

هناك من يظهر على أي منبر وتكون صيحاته ذات أهمية ومضمون..فكيف لا إن كان الظهور مدافعاً ومتكلماً بثقة الملوك..( إننا ان لم نستطع الحفاظ على القبلة الاولى فربما نخسر الثانية ) .

ذلك التركي الذي يزعم انه في يوم ما ربما يكون خليفة المسلمين ، ويملئ الارض عدلاً وسلاماً.

عُد لصفحات الماضي أيها الخليفة المزعوم ، من سمح للمثلية أن تقام في أرض خلافته ، واليوم يدعي أن يلتف المسلمين إلى القدس ويحافظو عليها ، هناك مايخزى له العين لا أريد أن اتحدث عن شخصاً عاش جنون العظمة ، متأثراً بالإرث التركي العثماني القديم أو بمعنى أصح يزعم أنه ارطغرل العصر الحديث لتركيا غزواتك باتت بحانات سكرٍ ، ودعم للمثلية خالفت ديناً وفطرةً فكيف لك أن تطالب بالحفاظ على القدس وقد باتت هذه الأشياء هناك .

رسالتك إلى المملكة وتشكيكك في حفاظهم على الأمانة الموكلة إليهم ؟

منذ الازل والسعودية صامدة ومنذ تاريخها وعصورها التي اجتاحت الحجاز على اجدادك العثمانيون ، كانوا خير عوناً وخير حافظاً بعد الله سبحانه ومنذ تاريخ المملكة وعهد المؤسس الملك عبدالعزيز وهذه البلاد تؤدي الأمانة بالاهتمام بالمشاعر المقدسة وضخ أموال الدولة لأجلها ، وكان لملوكها شرفاً بأن يحملوا اسم خادم الحرمين الشريفين اجلالاً وتقديراً لعظمة هذا المكان ، السعودية كانت ذات مواقف ثابتة في قضية فلسطين وغيرها ، وليست ذات العاب سياسية محرّفة ، هدفها السلام وخدمة الإسلام .

مهما حاولت ان تثبت قدراتك في الكلام وتتفنن في جذب ضعفاء العقول ، لن تستطيع ان تتفنن بالأفعال فلها رجالها وأبطالها ، وانصحك ان تكمل مسلسلك العظيم .

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