فيديو | زوجة تسب زوجها ووالدته بألفاظ نابية في أحد المحلات.. شاهد رد فعل المتسوقين

(أنحاء) – متابعات :-
انفعل متسوقو أحد المحلات التجارية بشدة على زوجة شابة قامت بسب زوجها ووالدته بألفاظ نابية في ساحة المحل، وطالبوها بالتوقف فوراً عن إهانة زوجها ووالدته ومعاملة حماتها بشكل لائق.
وأظهرت مشاهد تمثيلية من حلقة أمس الجمعة من برنامج “الصدمة” على قناة “إم بي سي”، الزوج البارّ يجلس على الأرض ليربط حذاء والدته، بينما جاءت إليه الزوجة مسرعة وطالبته بالوقوف فوراً قائلةً “لا تفضحني أمام العالم.. أنا اللي جاي اشتري ولاهي”.
وأثار الموقف وارتفاع صوت الزوجة واستمرارها في سب حماتها بألفاظ نابية انتباه المتسوقين، الذين تجمعوا منفعلين على الزوجة ورافضين سلوكها تجاه الأم، كما دعوها لمعاملتها معاملة تليق بأم عجوز، وذلك قبل أن يتدخل طاقم البرنامج ويهدئوا من غضب الحضور مؤكدين أن الموقف لا يتعدى كونه مشهداً تمثيلياً.