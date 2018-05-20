فيديو | عمرو خالد يعتذر عن مقطع “إعلان الدجاج” المثير للجدل

(أنحاء) – متابعات :-
أعرب الداعية المصري عمرو خالد عن أسفه واعتذاره، بعد انتشار مقطع فيديو له خلال الأيام القليلة الماضية، يروج فيه لإحدى شركات إنتاج الدواجن، وأثار انتقادات وتعليقات واسعة.
وظهر خالد في فيديو يتحدث عن مساعدة الأكل الصحي المسلم على قيام الليل، مروجاً لشركة الدواجن، ما أثار موجة من الانتقادات والتعليقات الساخرة، واعتبره كثيرون استغلالاً للدين في الترويج للمنتجات، قبل أن يقوم بحذف المقطع وتقوم الشركة بالأمر نفسه.
ونشر الداعية مقطعاً جديداً عبر صفحته الشخصية في “فيسبوك”، أكد أنه خانه التعبير ولم يقصد مطلقاً استغلال الدين للترويج لشركة الدواجن، مضيفاً أنه لن يقدم أي مبررات ولن يذكر أن كلامه اجتُزئ من سياقه، مؤكداً أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن هذا الخطأ.
وأشار إلى أنه ينشط في المجال الدعوي منذ 20 عاماً، وله إنجازات وإخفاقات؛ لأنه بشر يصيب ويخطئ، والله أعلم بنيته، مقدماً شكره لكل من دافع عنه وأحسن الظن به بعد انتشار المقطع الأول.