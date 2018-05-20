20 مايو 2018 مـ / موافق 5 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ماذا قال حساب فياريال عن مشاركة الدوسري أمام ريال مدريد؟

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

علّق حساب نادي فياريال الأسباني على مشاركة نجم المنتخب سالم الدوسري مع الفريق أمام ريال مدريد أمس (السبت)، ووصف تجربته بالأكثر من رائعة.

وكتب الحساب فور انتهاء المباراة: “دخل سالم أرضية الملعب في الشوط الثاني من المباراة ضد ريال مدريد فتألق ودعم فريقة لتحقيق التعادل أمام مدريد”.

ورصد الحساب إحصائيات مشاركة سالم: إحصائيات سالم الدوسري أمام ريال مدريد: ١٥ تمريرة، ٪٨٨ دقة التمرير، ١ مراوغات، ٦ التحامات، ١ اعتراض الكرة.

وكان فياريال قد نجح في تحقيق التعادل مع ضيفه ريال مدريد بهدفين لكل منهما، في آخر مباريات الدوري الأسباني لهذا الموسم.

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