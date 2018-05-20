والد قائد طائرة الحياة الفطرية يروي تفاصيل جديدة عن نجله.. وزملاؤه ينشرون مقطعين مصورين له قبيل وفاته | فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ
روى والد قائد طائرة الحياة الفطرية التي سقطت في محمية الخنفة الثلاثاء الماضي في تبوك ولقي نجله وثلاثة آخرون مصرعهم فيها، تفاصيل جديدة عن المأساة التي ألمت به، ومسيرة نجله مع الطيران، فيما نشر أصدقاء الطيار الراحل مقاطع مصورة له ولطائرته أثناء قيامه بمهام عمله.
وقال الوالد حسين بن محمد الشملاني وهو عضو مجلس منطقة الجوف، إن نجله جديع هو أقرب أبنائه إليه والراعي له ولمصالحه، مشيرا إلى أن خبر وفاته كان بمثابة الفاجعة له خاصة أنها جاءت بعد رسالته التي يداوم على إرسالها بشكل يومي له كل فجر للاطمئنان على حاله.
وأوضح وفقا لـ”سبق”، أن آخر تواصل معه كان في السادسة صباح يوم الحادثة، كما أنه أرسل قبلها رسالة تهنئة بقدوم شهر رمضان المبارك، لافتا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية في الواقعة كما أنهم لم يستلموا الجثمان بعد، حيث طالب بدفنه في دومة الجندل.
ودعا الوالد الذي لا يزال تحت تأثير فاجعة نجله، الهيئة السعودية للحياة الفطرية إلى توفير وسائل السلامة والاتصال في الطائرات التابعة لهم، ووضع صندوق أسود بها للرجوع له في مثل هذه الحوادث، خاصة أنه في يوم الحادثة لم يعلم أحد شيئا عن الطيار وزملائه.
وذكر أن ابنه التحق بأكاديمية الطيران الملكية الأردنية عام 1999 وعلق بعد 3 أعوام “ونق طيار” من قِبل ملك الأردن، ثم عاد للمملكة، واستكمل دراسته على حسابهم الخاص بأمريكا وحصل على رخصة الطيران الأمريكية FAA، ثم عاد للمملكة وحصل على رخصة من هيئة الطيران المدني بالسعودية GACA، وقرر اختيار العمل بهيئة الحياة الفطرية منذ نحو 15 عامًا.
من جهة أخرى، أشاد اثنان من زملاء جديع بأخلاقه ونجاحه في العمل وإخلاصه، ونشرا له عددا من المقاطع المصورة له في محمية الخنفة، وعند إقلاع طائرته.