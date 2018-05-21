“أمانة الرياض” تشن حملة على الذبح العشوائي.. وتضبط 11 موقعاً مخالفاً | صور

(أنحاء) – متابعات :-
قامت الإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة منطقة الرياض بحملة على مواقع الذبح العشوائي في حي المونسية، وأزالت عددا من المسالخ المخالفة وضبطت المخالفين، ضمن حملة إزالة التلوث البصري شرق الرياض.
ونفذت فرق إدارة المسالخ والشؤون البيطرية والوقاية الصحية الحملة بمشاركة الإدارة العامة للنظافة، وتمت إزالة 11 مسلخًا مخالفًا أقامتها عمالة مخالفة، تفتقد إلى المواصفات والشروط الصحية.
وكشفت صورٌ مواقع تلك المسالخ، التي لم تحرص على الشروط الصحية في موقع الذبح ولا الوضع الصحي للذبائح، بإشراف بيطري، ما قد يتسبب في أمراض لمتناولي تلك الذبائح، وقد قامت الإدارة العامة للنظافة بتطهير المواقع من المخلفات.