21 مايو 2018 مـ / موافق 7 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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إلى الدكتور العواد مع التحية

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

الإعلام سلاح ذو حدين ، وإن لم نحسن استخدامه فسوف نجرح أنفسنا بهذا السلاح ، وربما لن يقتصر الأمر على الجروح فقط بل يتعدى إلى التشويه الكامل للجسد.

لكل برنامج أو مسلسل أو فلم أو حتى دعاية تجاريه ، رسالة إعلامية يراد إيصالها للمتلقي ، وهذه الرسائل تحمل بين طياتها امواس وشفرات الإعلام التي إن لم نتحكم بها سيحدث ما لا يحمد عقباه.

وفي هذا المقال أوجه رسالة إلى كل مسئول في الإعلام السعودي من رأس الهرم وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد إلى كل العاملين على الإعداد والمؤلفين وكتاب السيناريوهات ، الرسالة لن تكون مخفيه أو مشفره ولكنها ستكون واضحه وصريحه لعلها تصل إلى من يهمه أمر إعلامنا.

بودي أن اطرح سؤالاً لابد لنا من الوقوف أمامه يا معالي الوزير وقفة صادقة مع النفس ومع الوطن ومع الأجيال المقبله ، لماذا نكرس بين أجيالنا أن رجل الأمن الذي يعمل لراحتناالحفاظ على ممتلكاتنا ومنازلنا وأمن وطننا على أنه رجل “أميّ” ، لا يحسن القراءة والكتابة ؟ أو أنه رجل متخلف يحمل من العادات البالية التي لفضها مجتمعنا منذ عشرات السنين؟ ، لماذا نحاول أن نضعه في صوره مشوهه أمام أجيالنا الناشئه والأجيال المقبلة ؟ لماذا نسعى لزرع هذه الصوره في أذهان المجتمع من خلال مشاهد ، وإن قيل عنها أنها كوميديه ، ولكنها تغرس في الأذهان هذه الصوره المشوهه الغير حقيقيه عن رجال الأمن ، في حين أن غالبية رجال الأمن مثقفون أذكياء لديهم حس امني جعلهم ينتصرون في حربهم على الفكر المتطرف منذ ظهور تنظيم القاعدة وحتى الآن مع تنظيم داعش وغيرها من التنظيمات الارهابية والتي دفع رجال الأمن فيها ارواحهم ثمناً لهذا الانتصار الذي يحتذى به في كثير من الدول حول العالم سواء المتقدمة منها او من الدول المجاورة لنا وأصبح مضرباً للمثل إلا في قنواتنا التلفزيونيه للأسف.

منذ ثلاثة أعوام ونيف يخوض جنودنا البواسل على الحدود الجنوبية حرباً ضروس سطروا من خلالها أروع الأمثله في البطولة والشجاعه والإقدام والتفاني في خدمة الوطن وخدمة الإنسانية ، ومنذ قيام هذه الدوله ورجال الأمن يضربون اروع الأمثلة في خدمة ضيوف الرحمن وانتشرت صور لهم في شتى وسائل الإعلام العالمي ، ألم تحفز هذه الإنجازات والبطولات المشرفة كتابنا ومؤلفينا لكتابة قصة واحده على الأقل تحكي جزء من هذا العمل المشرف؟، في حين أن هوليويد والمسلاسلات الأجنبية نجدها مليئه ببطولات الجنود الأمريكان والاوربيين وإظهارهم بمظهر الشجاعه والعطف والرحمة والأمانة.

لماذا نحاول أن نغرس في أذهان المجتمع أن الفتاه السعودية لا هم لها إلا الميك اب ومتابعة الموضه ولا تهتم الا بما يدور في هذا المجال وإظهارها بمظهر مقزز في بعض المقاطع واللقطات بمظهر أقل ما يقال عنه أنه مخل بالآداب ، في حين أن بنات الوطن أبهروا العالم باختراعاتهم وانجازاتهم العلميه وفي شتى مجالات الحياه العلمية والإنسانية التي شهد لها القاصي والداني ما عدا قنواتنا للأسف.

عندما ننتج ما من شأنه تكريس المظاهر السلبية القليلة ونتناسا غرس القيم السليمة وصنع القدوة الحسنة من خلال ابراز الشخصيات البارزه علميا وفكرياً والبارزين في مجالات عملهم فإننا نقضي على مجتمعنا وشبابنا ، وعندما نصنع من التافهين نماذج يقتدي بها شبابنا وشاباتنا فإننا نحكم على وطننا بأن لا يتطور وعلى شبابنا بأن يموت طموحهم وتطورهم ونجعلهم حبيسي القدوة السيئه لا حسنه.

واخيراً أقول لمعالي وزير الإعلام إننا نشد على يدك في تطوير إعلامنا ولكن يجب أن نطور رسالتنا الإعلامية أولاً قبل أن نطور التقنيات والمعدات المستخدمة لأن رسالتنا الإعلامية هي التي ستغرس في أجيالنا القادمة ، وهذا هو الإنجاز يا معالي الوزير .

يجب أن نطور كتابنا ومؤلفينا ، يجب أن نطور من يختار الضيوف ليقدموا على شاشاتنا ، يجب أن نصنع رساله إعلامية تعبر عن هويتنا وثقافتنا البعيده كل البعد عن التطرف وعن التفريط ، هنا سننجح في صناعة إعلام قوي يكون سلاحاً لنا لا علينا.

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