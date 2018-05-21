“التحالف” يكشف نتائج التحقيق في حادثة انفجار السفينة التركية.. ويوضح حقيقة تعرضها لصاروخ

(أنحاء) – متابعات :-
أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم (الاثنين)، عن نتائج التحقيق في انفجار السفينة التركية “انيسيا ام بولو”، مؤكدة أنها تعرضت لهجوم صاروخي مدبر من الميليشيات الحوثية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أنه وفقا لنتائج التحقيقات فإنه لم يتم العثور على مواد مشبوهة بحمولة السفينة التي تتكون من “القمح”.
وأضاف أن أحد الزوارق اقترب باتجاه السفينة من مسافة 4 أميال بحرية، مشيرا إلى أن السفينة تعرضت لهجوم صاروخي بسعة (2315)، الأمر الذي أدى إلى احتراق بدن السفينة.
وأبان أنه من خلال المعاينة من الفريق الأمني تبين أن الصاروخ ارتطم بالجدار الداخلي لأحد خزانات التوازن بالسفينة، ومن ثم ارتد الصاروخ والشظايا نحو الخارج.