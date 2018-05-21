21 مايو 2018 مـ / موافق 6 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“العقاري”: السيولة المتوفرة لدى الصندوق لا تغطي من صدرت لهم الموافقة قبل 2017

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كشف المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي، أن الصندوق يخطط لتقديم 480 ألف قرض عقاري جديد بحلول العام 2020، وأن يصل عدد الأسر التي تمتلك منازل إلى 1.2 مليون أسرة خلال العام 2030.

وأوضح العمودي خلال حوار مع “عكاظ”، أن الصندوق يعد أكبر صندوق تمويل عقاري في العالم برأسمال يبلغ 191 مليار ريال، بينما حجم السيولة المتوفرة له 17 مليار ريال فقط وهو مبلغ لا يكفي لإنهاء قوائم الانتظار، لذلك لجأ الصندوق لتحويل المستفيدين للجهات التمويلية على أن يتولى الصندوق تسديد الفوائد لمن يقل دخلهم عن 14 ألف ريال.

وأشار إلى أن هذه السيولة لو صرفت بواقع 500 ألف ريال لكل أسرة فلن يستفيد منها سوى 34 ألف أسرة ممن صدرت لهم موافقة قبل 2017، من 480 ألف أسرة مسجلة في قوائم الصندوق.

وأضاف أن تحويل المستفيدين إلى جهات التمويل أسهم في رفع عدد المستفيدين الذين تمكنوا من الحصول على قروض إلى 85 ألف مستفيد خلال العام 2017 وسيصل عددهم إلى 100 ألف مستفيد بنهاية 2018 الجاري.

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