21 مايو 2018 مـ / موافق 6 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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القبض على شخصين انتحلا صفة رجال الأمن ونهبا مقيماً بالرياض.. وثالث حاول تهريبهما

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

ألقت شرطة الرياض القبض على 3 أشخاص انتحل اثنان منهم صفة رجال الأمن، وسلبا ما بحوزة مقيم باكستاني من نقود ومقتنيات شخصية.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغاً من مقيم باكستاني، عن تعرضه للاستيقاف من قبل شخصين يستقلان مركبة من نوع “هونداي” انتحلا صفة رجال الأمن وسلبا أمواله ومقتنياته.

وأضاف أن دوريات الأمن تمكنت من خلال تمرير معلومات المركبة وتعميم أوصاف الجناة، من رصد المركبة التي يستقلها المتهمان، وبتضييق الخناق عليهما ارتطمت سيارتهما بمركبة متوقفة أثناء محاولتهما الهرب.

وبيّن المتحدث باسم شرطة الرياض، أن شخصاً يستقل مركبة من نوع “كيا” حضر لمساعدة المتهمين على الهرب، فتم القبض عليهم جميعاً وهم 3 مواطنين في العقد الثالث من العمر وعثر بحوزتهم على 12 حبة يشتبه أنها من مادة الكبتاجون المخدرة، مشيراً إلى أنه جرى إيقافهم وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم.

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