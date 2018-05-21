بسبب الإقبال الكبير.. الدوريات الأمنية تتدخل لتنظيم حجز وحدات الإسكان بمشروع “تلال الغروب” | فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ
استعانت وزارة الإسكان اليوم الأحد بدوريات الأمن لتنظيم عملية الحجز في أحدث مشاريعها بحي الأمير فواز بمحافظة جدة، وذلك بسبب الإقبال الكبير على حجز الوحدات السكنية من قبل المستفيدين.
وكان موقع بيع الوحدات السكنية في مشروع تلال الغروب في جدة شهد تزاحم أكثر من 1000 مستفيد حضروا لشراء الوحدات السكنية، في حين أن الوزارة كانت حددت العدد اليومي لاستقبال المستفيدين بحوالي 300 مستفيد، على أن يتم استقبالهم خلال فترة المعرض.
وادى الزحام الشديد إلى تدخل الدوريات الأمنية التي حاولت تنظيم تدفق المستفيدين الراغبين في شراء الوحدات السكنية من المشروع، لتضطر الوزارة إلى إعلان دعوة المواطنين المستفيدين لاتباع إجرائها النظامي بحجز المواعيد عن طريق الموقع الإلكتروني قبل الحضور لموقع المشروع.
يشار أن الوزارة أعلنت في وقت سابق عن اكتمال حجز 1000 وحدة سكنية تمثل المرحلة الأولى من مشروع “تلال الغروب” الواقع في حي الأمير فواز بمحافظة جدة، وبدء الحجز في المرحلة الثانية.