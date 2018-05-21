تدشين أول مبنى بالمكيفات الذكية تعمل بالطاقة الشمسية في مدينة جدة

(أنحاء) – جدة : ــ
دشن المهندس منصور علوي رئيس بلدية المطار بجدة أول مبنى متكامل بالمكيفات الذكية التي تعمل الطاقة الشمسية بمدينة جدة التابع للشركة الأساسية للإلكترونيات المحدودة
ويقع المبنى على مساحة تتجاوز 2500 متر مسطح يعمل بالطاقة النظيفة يضم اكثر من 200 لوح طاقة شمسية تولد طاقة كهربائية متصلة مباشرة بالمكيفات تم تركيبها أعلى سطح المبنى.
ويحتوي المبنى على أكثر من 200 طن تكييف تم ربطها على الواح الطاقة الشمسية والتي يقدمها مصنعGREE. حيث يستطيع اللوح الشمسي ان ينتج حوالي 290 وات تقريباً.
وتعتبر مكيفاتGREE الوحيدة التي تعمل بالطاقة الشمسية وهو مكيف ذكي يعمل بالكهرباء والطاقة الشمسية معاً في ان واحد ويقوم باستخدام الطاقة الشمسية اولا ثم الكهرباء حيث يحتوي على محول داخلي يقوم بتحويل التيار المستمرDC والمتولد من الواح الطاقة الشمسية الى تيار مترددAC لتغذية المكيف والفائض من التيار يقوم بتحوله الى المبنى اوتوماتيكيا بدون اي تدخل وبطريقة مباشرة.
ووفقا للمهندس حامد بن محمد العرفج نائب مدير عام الشركة الأساسية للإلكترونيات المحدودة فان تدشين هذا المشروع يأتي ضمن إستراتيجية في بناء مشاريع مكيفات الطاقة الشمسية للمباني والمنشآت السكنية.
وبين العرفج أن الشركة أطلقت تدشين أكاديميةGREE للتدريب على أعمال مكيفات الطاقة الشمسية لجميع المختصين في تعلم تركيب وصيانة المكيفات والتي تعمل بالطاقة الشمسية، حيث تقدم الأكاديمية برامج متميزة على أعلى مستوى تكنولوجي بإشراف مجموعة من الخبراء في مكيفات الطاقة الشمسية.
وتم قص شريط الافتتاح بحضور المهندس منصور علوي رئيس بلدية المطار بجدة والمهندس حامد بن محمد العرفج نائب المدير العام للشركة الأساسية، والاستاذتركي بن قاسم العرفج المدير الاقليمي للشركة الاساسية ومجموعة من المهندسين والاستشاريين والمقاولين والإعلاميين ووجهاء المجتمع في مدينة جدة.
واطلع الحضور على المنتجات الالكترونية والمنزلية التي تقدمها الشركة للجمهور والتي تحمل بطاقات كفاءة الطاقة عالية الجودة.
وأكد العرفج، أن هناك تنسيق وتعاون متكامل بين الشركة الأساسية وهيئة كفاءة الطاقة وهيئة المواصفات والمقاييس من خلال تحديد نظام كفاءة الطاقة وعدد النجوم، التي تحملها الأجهزة الجديدة التي تقدمها الشركة ذات النجوم المرتفعة والي قد تصل الى عشرة نجوم في المستقبل القريب بإذن الله.
وأشار نائب المدير العام للشركة الأساسية، إلى أن معظم مشاريع التكييف الخاصة بالشركة أو التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الحكومية، يتم ربطها بالطاقة الشمسية، سواء في المنازل أو المساجد، و الوزارات، وأيضاً المباني الخاصة بوزارة الإسكان الجديدة، طبقاً لرؤية الدولة 2030 التي تشجع الاعتماد على استخدام الاجهزة الموفرة للطاقة.
مؤكداً، أن الاعتماد على الطاقة الشمسية خطوة هامة في اتجاه إجراء تحول جذري في الثقافة المجتمعية نحو ثقافة الترشيد، واستخدام منتجات فعّالة وموّفرة في الفواتير، ما ينعكس إيجاباً على المستهلكين، وعلى تلبية خطط الدولة في هذا الإطار، كون الطاقة الشمسية هي البديل للطاقة في المستقبل ، وتستهلك كميات قليلة جداً مقارنةً بالكهرباء التقليدية، حيث الفواتير المرتفعة التي يعاني منها شريحة واسعة من المستهلكين.
ودعا العرفج، مهندسي وطلاب وخريجي الكليات التقنية والمهنية والفنيين إلى التسجيل في الأكاديمية للاستفادة من البرامج التي تُقدمها للتدريب على كيفية تركيب وصيانة مكيفات الطاقة الشمسية، ما يؤهلهم لسوق العمل، ويساعد على تنمية البلاد في توفير الطاقة المستقبلية ما يتوافق مع رؤية الدولة 2030 وبعون الله ستكون الأكاديمية بداية على الطريق الصحيح نحو تقديم خدمات واستشارات لتركيب وصيانة المكيفات التي تعمل بالطاقة الشمسية في المملكة، مؤكداً أن الشباب الذين استفادوا من برامج الأكاديمية خلال الفترة الماضية أصبح يُعتمد عليهم حالياً في تركيب المكيفات والألواح التي تعمل بالطاقة الشمسية في المنازل والمساجد والمحلات والفيلات وغيرها من الأماكن التي ترغب في الاعتماد على استخدام الطاقة الشمسية كطاقة بديلة تتجه إليها المملكة خلال السنوات المقبلة.
وأشار نائب المدير العام للشركة الأساسية، إلى أن الشركة تمتلك أكاديمية كبيرة في مدينة الخبر، للتعليم والتدريب على مهارات تركيب وصيانة مكيفات الطاقة الشمسية، وهي مجهزة بمسرح وقاعات متميزة للمتدربين من خلال تدريبهم على كيفية تركيب المكيفات ولوحات التحكم الذكية وما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مكيفات الطاقة الشمسية.