20 مايو 2018 مـ / موافق 6 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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جازان.. والد الزوج المتوفى وأسرته في مركبة يكشف معلومات جديدة عن الحادثة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

كشف أحمد يحيى الفيفي والد الأب الذي عثر عليه متوفى مع زوجته وابنته في مركبته بجازان معلومات جديدة عن الحادثة.

وحسب ” سبق” قال ” الأب” أن ابنه اتجه صباح الأربعاء مصطحبًا عائلته إلى محافظة الداير بني مالك، وكان سيلتقي في طريقه عدة أشخاص في أحد الجبال هناك، ومن بعدها انقطع الاتصال معه نهائيا ما دفعهم لإبلاغ الجهات الأمنية.

وأضاف أنهم علموا بواقعة وفاتهم من الجهات الأمنية مشيرا إلى أنه ليس لديه معلومات عن سبب الحادثة وينتظر نتائج التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية عثرت على الأسرة متوفاة داخل مركبة مغلقة ومتوقفة في محافظة الداير بني مالك .

وتبين من المعلومات أن الأب كان “مربوطًا بيده حبل” ما وجدت آثار دماء على المركبة .

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض وملابسات الواقعة .

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