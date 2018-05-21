21 مايو 2018 مـ / موافق 6 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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حين حوّل الموسيقار طلال دار الأوبرا إلى مقهى ثقافي!

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

لقد تعمدت تأخير هذا المقال لعدة أسباب.. أولها زوال نشوة هذا السحر والبريق المتوهج الذي لم ينفك يبتعد عن خيالي وعقلي منذ أن  انتهت حفلة الموسيقار طلال بدار الأوبرا بالقاهرة ..والذي غنى فيه فنان العرب محمد عبده والفنانة الرقيقة ذات الصوت والأداء الأخاذ أنغام.

لقد كان ذلك الحفل أشبه بحلم جميل تمنينا أن لا نستيقظ منه، كان الموسيقار طلال هو حديث ذلك المجتمع المخملي الفاخر الذي حضر..

لقد حول الموسيقار طلال تلك الدار إلى مقهى ثقافي فني فاخر جداً… فانظروا ماذا فعل؟:

تواجد الشيخ عيسى بن راشد.. أحد عرابي الرياضة الخليجية.. ولم يبق أحد لم ينتبه إلا انتشاءه وفرحه العارم حين شدا محمد عبده بكلماته التي صاغ ألحانها موسيقارنا طلال فقال:

أنا شرهان ياعمري

ومن حقي عليك أشره

كبر حبي مع سنيني

تظن العمر بكرة!

ياعمري وش بقى بعمري؟

عطيتك أغلى أيامي

شبابي اللي انقضى عني…!

وما إن انقضت الأغنية حتى شاهدنا المشرف العام والجندي المجهول والمعروف خالد أبومنذر وهو يدخل ممسكاً بيد السفير السعودي الجديد أسامة نقلي ويجلسه على كرسيه الخاص ليستمتع بهذا الحلم الجميل وهو العاشق في الأساس للفن والجمال.. ومن لا يعشق طلال؟

واستمر الحفل وشدا محمد عبده من كلمات رموز الشعر.. فغنى لبدر بن عبدالمحسن:

خضار البحر في عينك

وملح البحر في أهدابي

وعيا البحر لا يسكن…

أبد في صفحة كتابي!

ثم ذهب بنا الموسيقار طلال لركن قصيّ وعصيّ وفاجأنا بأغنية للشاعر الكبير نزار قباني بعنوان في المقهى… ليتحول دار الأوبرا بأكمله لمقهى ضخم جداً وعامر بالبشر والموسيقى ويصدح فيه محمد عبده فيقول:

جواري اتخذت مقعدها

كوعاء الورد في اطمئنانها

يثب الفنجان من لهفته

في يدي شوقاً إلى فنجانها.

تغنى بعدها فنان العرب من كلمات ثريا قابل وفهد عافت وفايق عبدالجليل وطارش قطن واحمد المري.. وشاركته الفنانة أنغام لتشدو لأول مرة أمام الجموع بألحان موسيقار السعودية طلال وتعيد أغنية نجاة الصغيرة (كل الكلام) ويكتمل عقد ذلك المقهى الذي لم نكن نريد الخروج منه ولا الاستفاقة من حلمه الذي سيطر علينا وكنا كما أن المغناطيس لعب دوره وأنامنا بأعين مفتوحة ومشدوهة..

هذا مافعله الموسيقار طلال ..

دخل دار الأوبرا وحولها لمقهى ثقافي موسيقي فاخر..

لقد اختلق أرقى مقهى في التاريخ!

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