21 مايو 2018 مـ / موافق 6 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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سييرا يغادر العميد

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – محمد سندي :-

ذكر المركز الإعلامي بنادي الاتحاد أن مديره الفني السيد لويس سييرا وبعد أن تم استيفاء كامل شروط المدرب التي طلبها وبعدما تم تسديد كامل مستحقاته المالية المترتبة على نادي الاتحاد جاء رد وكيل أعماله بعدم رغبتهم بتجديد العقد.

وهذا ما يعتبر للاتحاديين صدمة إذ أنهم مقبلون على مباراة هامة بداية الموسم وهي مباراة كأس سمو ولي العهد (كأس السوبر) والتي تحتاج التركيز والاستقرار.

هذا وقد كان السيد لويس سييرا من المدربين اللذين حفروا اسمهم بماء من ذهب في نادي الاتحاد حيث قاد الدفة الاتحادية إلى تحقيق بطولتين في عز سوء أداء النادي (كأس ولي العهد) ومن ثم بطولة (كأس خادم الحرمين الشريفين).

كما طمأن رئيس نادي الاتحاد الأستاذ نواف المقيرن جمهور ناديه بأنهم يسعون من الآن في البحث عن المدرب البديل.

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