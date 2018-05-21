21 مايو 2018 مـ / موافق 6 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شرطة الرياض تضبط 3 أحداث تورطوا في جرائم نشل وسرقة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

ضبطت شرطة منطقة الرياض ثلاثة أحداث تورطوا في ارتكاب عدد من الجرائم تنوعت بين السرقة من المحلات التجارية والنشل، وقامت بإيداعهم دار الملاحظة الاجتماعية وإشعار فرع النيابة العامة لإكمال الإجراءات اللازمة بحقهم.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة بأن فرق دوريات الأمن وخلال أداء مهامها الميدانية بحي النسيم اشتبهت في مركبة من نوع “ألتيما” تسير بدون لوحات يستقلها ثلاثة أحداث سوريو الجنسية، وعند استيقافهم حاولوا الفرار؛ فتم ضبطهم بعد متابعتهم وتضييق الخناق عليهم.

وأضاف أن القوات عثرت بحوزة الأحداث الثلاثة على اللوحات العائدة للمركبة، وسلاح أبيض نوع (ساطور)، ومجسم لسلاح ناري نوع (مسدس)، وتبين ضلوعهم بارتكاب عددٍ من جرائم السرقة والنشل.

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