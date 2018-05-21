صحة جدة تعلن حالة التاهب بمستشفياتها لخدمة المراجعين في العاصفة الرملية

(أنحاء) – عبدالرحمن المحمادي : ــ
رفعت صحة جدة درجة التأهب في جميع مستشفياتها و مرافقها الصحية ، و أكملت جميع إستعدادتها للعاصفة الرملية التي تجتاح جدة منذ الساعات الماضية.
وأكدت صحة جدة بأن جميع أقسام الطوارئ في مستشفيات محافظة جدة على أهبة الاستعداد لاستقبال أي حالات قد تصل إليها بسبب العاصفة الترابية التي تجتاح مدينة جدة حالياً ، وأنه تم التنبيه على المستشفيات باستقبال جميع الحالات وتوفير الأدوية المخصصة لمثل هذه الحالات التي يزداد فيها عدد المراجعين المصابين بالأمراض التنفسية.
ونصحت صحة جدة المواطنين و المقيمين من المصابين بالأمراض الصدرية و الحساسية بعدم الخروج إلا للضرورة في مثل هذه الأوضاع و الأجواء المتربة التي تتسبب عادة في تهيج الشعب الهوائية كما حذرت مرتادي الطرق من سائقي السيارات و المركبات من القيادة بسرعة في هذه الأجواء التي تصعب فيها الرؤية الأفقية للسائق ، و ضرورة توخي الحيطة و الحذر أثناء القيادة لمنع وقوع الحوادث المرورية ، و تمنت السلامة للجميع .