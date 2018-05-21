صور | استقبال حافل بمطار الرياض للفريق العلمي السعودي بعد تحقيقه 12 جائزة في “إنتل آسيف”

(أنحاء) – متابعات : ــ
وصل إلى المملكة أمس (الأحد) الفريق العلمي السعودي المشارك في المسابقة العالمية “إنتل آسيف 2018″، التي أقيمت في الولايات المتحدة، حيث شاركوا بـ 17 مشروعاً وحققوا 7 جوائز كبرى و5 جوائز خاصة.
وأشار رئيس الوفد السعودي المشارك في المسابقة الدكتور عبدالرحمن القويزاني، إلى أن نتائج الفريق السعودي جاءت نتيجة جهود سنوات طويلة في تدريب الطلاب والطالبات على مفاهيم البحث العلمي، منوهاً إلى أن المملكة أصبحت رقماً راسخاً في المسابقة، ومن أفضل 5 دول على مستوى العالم.
يذكر أن الطلبة الفائزين هم فيصل الدوسري الذي حاز المركز الثاني في علوم الحياة، وهاشم المطيري في المركز الثالث في علوم الفيزياء، وتالا أبو النجا التي حازت المركز الثالث في علوم الحياة، إلى جانب كل من نورة العمري ورزان المساعد ويوسف الحمادي وحسن الخنيزي، الذين حصلوا على المركز الرابع في علوم الفيزياء.