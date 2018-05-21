صور | “البيئة” تواصل جولاتها التفتيشية على المزارع بالرياض.. وتؤكد خلو الخضراوات من بقايا المبيدات

(أنحاء) – متابعات :-
أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة الرياض، الدكتور ماجد الفراج، خلو جميع العينات التي تم جمعها خلال الأسبوع الماضي من مناطق متفرقة في المنطقة من بقايا المبيدات في الخضراوات والفواكه الطازجة.
وأوضح أن الفرق الفنية التابعة للوزارة بالتعاون مع أمانة المنطقة، والهيئة العامة للغذاء والدواء؛ تواصل جولاتها التفتيشية التي لديها صفة الضبط القضائي على أسواق الجملة للخضار بمدينة الرياض، وأخذ عينات عشوائية من المنتجات الزراعية وإرسالها لمختبرات الوزارة؛ للتأكد من سلامتها وجودتها.
وأبان الفراج أنه تم فحص 112 عينة في قسم المبيدات في الفترة من 6 /5 إلى 10/ 5/ 2018، من خلال حقن العينة الواحدة على كل من جهاز الكروماتوجرافي السائل (LC/MSMS)، وجهاز الكروماتوجرافي الغازي (GCMSMS)، وقد ثبت خلو العينات المجموعة من أي مبيدات.
يشار إلى أنه سبق أن أُلزم جميع الموردين بوضع بطاقة تعريفية للمنتج ابتداء من 1/ 1/ 2018م لمعرفة مصادر المنتجات الزراعية وسهولة تعقبها في حال تجاوزها للنسب المسموح بها من متبقيات المبيدات.