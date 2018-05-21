20 مايو 2018 مـ / موافق 6 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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صور | مصرع وإصابة 6 أشخاص إثر سقوط مروّع لسيارة من ارتفاع 150 متر بفيفاء

بتاريخ حوادث | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

باشرت الأجهزة الأمنية والطبية حادثا مروريا مروعا شهدته محافظة فيفاء، شرقي منطقة جازان قبل المغرب أمس (الأحد)، لسيارة خاصة سقطت من منحدر جبلي على بعد 150م، نتج عنه 5 وفيات وإصابة واحدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة جازان، بيشي الصرخي، تلقي بلاغ الساعة 5:30 قبل مغرب اليوم، عن انقلاب سيارة على طريق 8 باتجاه فيفاء بالقرب من ‏منتزه الدفرة، فتوجهت 3 فرق إسعافية لموقع الحادث، وتبين وفاة 5 أشخاص، وأصيب آخر إصابة خطيرة.

وأضاف أنه تم علاج الحالة المصابة إسعافيًا بالتثبيت وإيقاف ‏النزيف، ونقلها إلى مستشفى فيفاء العام، كما نُقلت الجثامين الخمس عن طريق ‏الهلال الأحمر والدفاع المدني إلى المستشفى ذاته‎.

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