صور | مصرع وإصابة 6 أشخاص إثر سقوط مروّع لسيارة من ارتفاع 150 متر بفيفاء

(أنحاء) – متابعات :-
باشرت الأجهزة الأمنية والطبية حادثا مروريا مروعا شهدته محافظة فيفاء، شرقي منطقة جازان قبل المغرب أمس (الأحد)، لسيارة خاصة سقطت من منحدر جبلي على بعد 150م، نتج عنه 5 وفيات وإصابة واحدة.
وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة جازان، بيشي الصرخي، تلقي بلاغ الساعة 5:30 قبل مغرب اليوم، عن انقلاب سيارة على طريق 8 باتجاه فيفاء بالقرب من منتزه الدفرة، فتوجهت 3 فرق إسعافية لموقع الحادث، وتبين وفاة 5 أشخاص، وأصيب آخر إصابة خطيرة.
وأضاف أنه تم علاج الحالة المصابة إسعافيًا بالتثبيت وإيقاف النزيف، ونقلها إلى مستشفى فيفاء العام، كما نُقلت الجثامين الخمس عن طريق الهلال الأحمر والدفاع المدني إلى المستشفى ذاته.