20 مايو 2018 مـ / موافق 6 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“فض المنازعات” تصدر 5 قرارات.. أبرزها إلزام الاتحاد بدفع 5.7 مليون ريال لسلمان الصبياني

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أصدرت غرفة فض المنازعات 5 قرارات شملت مستحقات وغرامات مالية على أندية الاتحاد والطائي والوحدة والنهضة لصالح لاعبين أقاموا دعاوى ضدها.

وألزمت الغرفة نادي الاتحاد بدفع مبلغ 5,739 مليون ريال للاعب الفريق السابق ولاعب نجران الحالي سلمان الصبياني، على خلفية تزوير توقيعه على مستند مالي، مع سداد نادي الاتحاد رسوم التقاضي، وقدرها 286,7 ألف ريال، وله حق الاستئناف.

كما ألزمت نادي الطائي بدفع مبلغ 180 ألف ريال للمدعي أحمد التركي، ودفع رسوم التقاضي أمام الغرفة مبلغ 8750 ريالا، وألزمت نادي الوحدة بدفع مبلغ 641,250 ريال للمدعي عبدالرحمن السعيد، ورسوم التقاضي مبلغ 32062 ريالا.

وألزمت الغرفة نادي النهضة بدفع مبلغ 85 ألف ريال لعبدالله السلمان، ودفع رسوم التقاضي 4 آلاف ريال، في حين رفضت دعوى بدر الخميس ضد نادي التعاون، وألزمت اللاعب بدفع ‏رسوم التقاضي أمام الغرفة بمبلغ 5 آلاف ريال‏‎.‎

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