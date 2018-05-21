أنت تتصفح:الرئيسية»رياضة»“فض المنازعات” تصدر 5 قرارات.. أبرزها إلزام الاتحاد بدفع 5.7 مليون ريال لسلمان الصبياني
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
ماذا قال حساب فياريال عن مشاركة الدوسري أمام ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- علّق حساب نادي فياريال الأسباني على مشاركة نجم المنتخب سالم الدوسري مع الفريق أمام
-
سالم الدوسري يلتقط “سيلفي” مع “زيدان” و”بنزيم...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ حرص لاعب فريق الهلال المعار لنادي فياريال الإسباني سالم الدوسري، على الاحتفال بأول
-
شاهد.. حكم يلجأ لـ”تقنية الفيديو” في إحدى مبا...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- استفاد حكم مباراة في إحدى دورات الحواري الرمضانية من “تقنية الفيديو”؛ لتأكيد قراره باحتساب
-
فيديو | رد فعل غير متوقع من أحد محبي ياسر الق...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- عبر شاب من محبي اللاعب المعتزل حديثاً ياسر القحطاني عن تأثره الشديد عند مقابلته