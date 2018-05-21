فيديو | الإعلامي العثمان يحكي مواقفه مع الأمير عبدالله بن سعد.. ويدمع متأثراً وهو يستذكره

(أنحاء) – متابعات : ــ
تحدث الإعلامي السعودي جاسم العثمان عن رئيس الهلال الأسبق الأمير عبدالله بن سعد، الذي توفي في حادث سيارة عام 1994، وكان يوصف بأنه مؤسس حقبة جديدة للفريق.
ووصف العثمان – الذي كان إداريا في النادي آنذاك – الأمير عبدالله بن سعد بالأخ والصديق الذي يحبه كثيرا، وكان يحتضنه إذا رآه متكدرا ويسأله عن مشاكله.
وأوضح العثمان متأثرا أن الأمير عبدالله تدخل أكثر من مرة ليحل عددا من المشاكل التي واجهها العثمان في التلفزيون، حينما كان موظفا فيه، ولا ينام ولا يأكل إذا انهزم الفريق.
وكان الأمير عبدالله بن سعد قد توفي في حادث مروري أثناء ذهابه إلى عنيزة لحضور مباراة الفريق أمام النجمة، عام 1994.