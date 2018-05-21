فيديو | تركي آل الشيخ يروي تفاصيل واقعة الحكم “المرداسي” ويفنّد الادعاءات حولها

(أنحاء) – متابعات : ــ
روى رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ تفاصيل الواقعة التي أطاحت بالحكم فهد المرداسي، وأدت لاتخاذ قرار بإيقافه مدى الحياة على خلفية تورطه في قضية رشوة، مفنداً الادعاءات التي أثيرت حولها.
وقال آل الشيخ في لقائه مع برنامج “الخيمة” على قناة “KSA SPORTS”، إنه لم يدعم أحد المرداسي أكثر من هيئة الرياضة؛ لأنه يمثل المملكة في مونديال روسيا، مؤكداً أن الواقعة ليست تمثيلاً وليس من العقل أن يدعي أحد ذلك.
وأوضح أن هيئة الرياضة واتحاد كرة القدم كانا لديهما رغبة أن يدير المرداسي مباراة الأهلي والهلال الحاسمة في الدوري، لكن رئيسي الناديين أبديا انزعاجهما ولم نعرف السبب، فتم تغييره بحكم آخر.
وأضاف آل الشيخ أنه ليلة مباراة نهائي كأس الملك تلقى عدة اتصالات من رئيس اتحاد القدم عادل عزت، طلب منه مقابلته على الفور ليطلب منه الحضور إلى مكان تواجده وحينما حضر كان متضايقاً وأطلعه على مراسلات تمت بين فهد المرداسي ورئيس نادي الاتحاد وقتها حمد الصنيع.
وأشار إلى أنه اطّلع على المراسلات وفوجئ بها ثم طلب حضور حمد الصنيع الذي كان يظن في البداية أن الأمر اختبار من الهيئة له للتأكد من نزاهته، وتم إبلاغ الجهات المختصة بالأمر بعدها.
وبيّن أنه جرى وضع استراتيجية بين الجهات المختصة وحمد الصنيع للتأكد من تورط المرداسي، وتوصلوا بالفعل للجوال والشريحة اللذين تمت منهما المراسلات، واتضح أنهما يخصان الحكم، مشيراً إلى أن الموضوع خرج من يد هيئة الرياضة واتحاد القدم؛ لأنه لم يعد شأناً رياضياً.