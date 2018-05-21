فيديو | رجال أمن يساعدون شاباً مبتور القدم على تقبيل الحجر الأسود

(أنحاء) – متابعات :-
تفاعل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو متداول، لعدد من رجال الأمن بالمسجد الحرام بمكة المكرمة، يساعدون شاباً مبتور القدم على تقبيل الحجر الأسود.
ويظهر المقطع الشاب يرتدي ملابس الإحرام ويدعو عند أستار الكعبة، قبل أن يتجه نحو الحجر الأسود لتقبيله، حيث ساعده رجال الأمن على بلوغ الحجر وتقبيله؛ اتباعاً لسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم.
وأشاد متداولو الفيديو بسلوك رجال الأمن وجهودهم المباركة في خدمة المعتمرين وزوار بيت الله الحرام، مؤكدين اعتزازهم بمثل هذه المواقف المشرفة لرجال الأمن، وداعين أن يجازيهم الله خير الجزاء يوم القيامة نظير هذه المجهودات.