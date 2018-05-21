20 مايو 2018 مـ / موافق 6 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | ملك الأردن يفاجئ رجال الشرطة بجولة وقت الإفطار

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