فيديو وصور | الأهلي يعلن رسميا تجديد عقد المدافع معتز هوساوي حتى عام 2022

(أنحاء) – متابعات :-
أعلن النادي الأهلي اليوم (الإثنين) تجديد عقد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي معتز هوساوي حتى عام 2022م.
وقال هوساوي في مقطع مصور، إنه تم تجديد العقد حتى 2022م، وأعرب عن شكره لجمهور النادي الكبير وإدارته على ثقتهم به، متمنياً التوفيق له ولزملائه في تحقيق مزيد من الانتصارات والإنجازات.
وكان اللاعب (26 عاما)، من ناشئي الأهلي قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول عام 2014، وشارك الموسم المنقضي في 32 مباراة، وسجل ثلاثة أهداف وصنع آخر.
صور من توقيع عقد الكابتن معتز هوساوي للنادي #الأهلي@motazhawsawi pic.twitter.com/QkejS3Ix59
— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) May 21, 2018