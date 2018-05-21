20 مايو 2018 مـ / موافق 6 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ماذا قال منقذ “الممرض” الذي تعرض للطعن داخل مستشفى بالمدينة المنورة في أول تعليق له؟

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

قال منقذ الممرض «ريلاندينو» الذي تعرض للطعن بأحد المستشفيات الخاصة بالمدينة المنورة الدكتور عدلي محمد ً أن ما حدث حالة فردية لا تنعكس على أهل المدينة.

وحسب ”عكاظ” أضاف أن دفاعه عن الممرض واجباً طبيعياً وردة فعل إنسانية لحماية زميله من الأذى .مشيرا إلى أنه لم يكن يتوقع أن الإصابة بهذا الحجم الكبير.

وأوضح أنه كان جالساً في مكتب الأطباء ومحطة التمريض «موقع الحادثة»، وما أن سمع صوت الضوضاء اندفع لإبعاد الجاني عن الممرض، وتمكن من إنقاذه، فيما لاذ المعتدي بالفرار من المستشفى.

ومن جانبه قال مدير الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبد الحميد الصبحي “أنه لا يمكن تبرير أي تصرف للمعتدي على الممرض «ريلاندينو» بوضعه النفسي.

وأكد ”الصبحي” أن المريض النفسي لا يخرج من المصحة إلا بعد أن ينهي الفترة العلاجية.

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