21 مايو 2018 مـ / موافق 6 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ماركل تتفرغ لـ”وظائفها الجديدة” بعد توديع التمثيل

بتاريخ هنا و هناك | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

دخلت عروس الأمير هاري، ميغان ماركل، مرحلة مهنية جديدة في حياتها، فبعدما ودعت مجال التمثيل، صارت متفرغة للأعمال الإنسانية والمهام الملكية.

وبحسب ما نقلت “سكاي نيوز”، فإن ميغان التي صارت تحمل اسم دوقة ساسكس، باتت لها صفحة على موقع المؤسسة الملكية في بريطانيا، بغرض التعريف بها وتوضيح مهامها.

وتشمل مهام الدوقة، القيام بأعمال خيرية وأداء الواجبات الملكية، ودعم الملكة، سواء في بريطانيا أو في الخارج.

وكان الأمير هاري قد دخل في علاقة مع شابتين، قبل تعرفه إلى ميغان، لكنهما انفصلتا عنه قبل الزواج، بسبب رفضهما حياة الملكية الصارمة.

ولم تحدد بعد الوجهة التي سيقصدها كل من هاري وميغان لقضاء شهر العسل، لكن من المرجح أن يسافرا إلى ناميبيا أو بوتسوانا.

وبدأ “الحس النضالي” لدى ميغان مبكرا، فحين كانت في الحادية عشرة من عمرها تحركت وطالبت بتغيير إعلان مسحوق للغسيل بعدما رأت أنه يسيء إلى النساء.

وفي المنحى ذاته، عملت ميغان بشكل تطوعي في مطبخ بلوس أنجلوس، حين كان عمرها بين 13 و17 سنة.

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