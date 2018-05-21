21 مايو 2018 مـ / موافق 6 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“مجاهدو جازان” يضبط أكثر من 200 متسلل ويحبط تهريب “حشيش” وكبتاجون ومسكرات

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أعلن فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان، الأحد، عن القبض على عدد كبير من المهربين والمتسللين وضبط كميات من المخدرات والمسكرات خلال شهر شعبان 1439هـ.

وأوضح المتحدث الإعلامي لفرع الإدارة، خالد بن عبدالله بن قزيز، أنه تم خلال شهر شعبان 1439هـ القبض على (13) مهربا، و(207) متسللين، وضبط 37 كيلو و325 جراما من الحشيش المخدر، و(678) لترا من الخمور.

وأضاف أن بين المضبوطات (1) طن و(965) كيلوجراما من نبات القات، و(143) قرص كبتاجون، و(48) كيس شمه، وتم التحفظ على (48) مركبة لاستخدامها في عمليات تهريب وترويج المخدرات والمسكرات، كما سُجلت 46 قضية اشتباه وتزوير، وقُبض على 259 شخصا من جنسيات مختلفة.

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