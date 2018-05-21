21 مايو 2018 مـ / موافق 7 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مجرد سؤال

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

كان سؤالا عابرا إلا أنه غير مجرى حياتي! في أول يوم دراسي لي بالجامعة خلال ابتعاثي للدراسة سألنا الدكتور عن رغباتنا والتخصص الذي يود كل منا دراسته.

كانت إجابات الطلاب الأجانب مختلفة ومتنوعة بين الأدب والفن والعلوم والطب والهندسة أما إجابات الطلاب العرب متشابهة بين الطب والهندسة في الغالب.

ضحك الدكتور مستغربا غالبيتكم هنا لدراسة الطب والهندسة ومع ذلك تجلبون مهندسين من غير بلدانكم وتبعثون مرضاكم للعلاج بالخارج!!

إما أننا لا نحسن تعليمكم وهذا غير وارد، لأن أبناءنا يتعلمون معكم بنفس الفصول ويتخرجون معكم من نفس الجامعة. أو أن مشكلتكم تكمن بالثقة في بعضكم البعض! وهي ما يحرمكم من تبادل الفرص فيما بينكم، لذا تتجهون بثقتكم للشخص الغريب.

ثم أشار نحوي أنت لم تجبني ما هو طموحك؟ وما التخصص الذي تود دراسته؟ الطب أم الهندسة، فغالبيتكم هنا لدراسة أحد التخصصين!

في الواقع أود دراسة العلوم السياسية، أقصد الطب، لا أعلم قد أختار الهندسة!

مط شفتيه ثم نظر لي باستهجان. حدد موقفك؟!

نظرت إليه بخجل، ثم أردفت بإنجليزية ركيكة، في الواقع أرغب في دراسة العلوم السياسية فهي شغفي، لكنني هنا لدراسة الطب فهي رغبة والدي!

هل ذويكم يحددون لكم رغباتكم الدراسية في بلدانكم، قالها باستغراب ممزوج باستهزاء وهو يشير بيديه علامة على كذلك.

أجبت: أتعلم لمجتمعنا نظره مختلفة وصورة جميلة للطبيب ومثلها للمهندس وغالبية الأسر تنظر لمن لدية طبيبا أو مهندسا نظرت تقدير.

أنت تمزح؟! أليس كذلك! أرجوك أخبرني بأنك تمزح!

لم أعلق ووضعت عيني بالأرض خجلا.

أنت كبير بما فيه الكفاية لتحدد مصيرك وعليك أن تتخذ قرارك. أما دور الأسرة والأصدقاء هو النصح وإعطاء الخيارات بتوضيح الايجابيات والسلبيات دون فرض رأيهم. أتعلم كل ما يحتاجه الأبناء هو التوجيه وإعطائهم مساحة كافية للتفكير وتحديد أهدافهم. على الاهل ألا يتدخلوا إلا بما يشكل خطرا على أبنائهم فهم في مرحلة عمرية يجب عليهم فيها تكوين شخصيتهم وتحمل نتيجة قراراتهم. نحن لا ننكر دور الاسرة وأهميتها إلا أننا نحتاج أن نبني شخصيتنا لنكون بدورنا أسرة جيدة غدا. في النهاية أنت من سيحصل على الشهادة وأنت من سيعمل بها، وجميل أن يحمل الشخص شهادة تناسب توجهه ومهاراته وقدراته لا ان يذيل اسمه بلقب لم يرغب به يوما ولم يحصل عليه إلا لإرضاء غرور محيطه. إياك أن تحطم نفسك فالطب والهندسة وغيرها من المهن لن تبدع فيها إن لم تحبها فلا تجعل هدفك التخصص بها للحصول على لقب تحمله أوراقك بل لتبدع ولتخدم نفسك أولا ثم الأخرين ولتصنع فخرا لبلدك.

ابتسم الدكتور ثم نظر إلى الطلاب بالقاعة الدراسية، لأجلكم ليس إلا، كل ما أريده هو مصلحتكم حتى تبقوا شموعا مضيئة، فلا تحرقوها بيدكم.

في حفل التخرج وخلال تسليم الشهادات كنت سعيدا بحصولي على تقدير امتياز من قسم العلوم السياسية الذي طالما أحببت. صافحت الدكتور مبتسما وانا التقط صورة تذكارية معه وقلت له بكل ثقة لأجلي، شكرا لك.

ابتسم وهو يقول من الذكاء أن ترضي نفسك أولا ومن ثم تسعى لإرضاء الأخرين. ابتسمت لأخبره بأنه إرضاء متبادل الأطراف وسأتم دراساتي العليا في مجال تخصصي وسأحصل على لقب دكتور إرضاء للجميع.

نظر إلى قائلا أحيانا يصعب عليك تغيير قناعات رسخت في عقول الأخرين وتناقلتها الأجيال. نظرت إليه وقلت هامسا الكل أصبح يسعى للدراسات العليا للحصول على لقب دكتور يسبق اسمه هذا الدارج حاليا.

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