21 مايو 2018 مـ / موافق 6 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»مصادر: أكثر من 20 مليون ريال غرامات على مخالفي توطين الاتصالات منذ مطلع 2018
﻿

مصادر: أكثر من 20 مليون ريال غرامات على مخالفي توطين الاتصالات منذ مطلع 2018

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كشفت مصادر مطلعة، عن فرض وزارة العمل والتنمية الاجتماعية غرامات مالية تصل إلى نحو 20.5 مليون ريال على 1025 مخالفة خاصة بالتوطين في قطاع الاتصالات، خلال الربع الأول من 2018.

وأوضحت المصادر وفقا لـ”الاقتصادية” أن الوزارة نفّذت بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، خلال الفترات الماضية نحو 30.2 ألف جولة تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية في مختلف مناطق المملكة.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، إن الجولات التفتيشية التي نُفذت منذ بداية 2018 واستمرت حتى 17 مايو، أسفرت عن التزام 28.8 ألف منشأة، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 1342 منشأة.

وبين أن الحملات التفتيشية ضبطت 1384 مخالفة، بلغت مخالفات التوطين منها 1025 مخالفة، في حين وصلت المخالفات الأخرى إلى 359 مخالفة، وإنذار 952 منشأة اتصالات.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق