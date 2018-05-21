21 مايو 2018 مـ / موافق 6 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»مصادر: القبض على متهمين بواقعة العثور على زوجين وطفلتهما موتى داخل سيارة بجازان
﻿

مصادر: القبض على متهمين بواقعة العثور على زوجين وطفلتهما موتى داخل سيارة بجازان

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أفادت مصادر أن الجهات الأمنية بمنطقة جازان، أوقفت عدداً من المتهمين في واقعة العثور على جثث زوجین وابنتھما الرضیعة داخل سیارتھم بأحد جبال محافظة الداير بني مالك.

وأوضحت المصادر وفقاً لما أوردت “سبق”، أن الجهات المعنية تواصل التحقيق مع المتهمين لكشف ملابسات الجريمة، لافتةً إلى أن المتهمين كانوا على موعد للقاء الأسرة المجني عليها.

وبيّنت أن المتهمين بالواقعة احتجزوا المجني عليهم داخل المركبة في منزلهم بجبل بمحافظة الداير، قبل أن يجرى نقلهم إلى موقع العثور عليهم.

ولفتت إلى أن المعاينة الأولية لجثث الضحايا رصدت وجود الأب مربوطاً بحبل داخل السيارة، إلى جانب وجود آثار دماء على مركبة الأسرة.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق