21 مايو 2018 مـ / موافق 6 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصادر: مستثمرون يقاضون التكتل المشرف على مزاد ممتلكات معن الصانع بتهمة التدليس

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أفادت مصادر قضائية، أن عدداً من المستثمرين تقدموا بدعاوى أمام محكمة التنفيذ بالخبر يتهمون تكتل “إتقان” المشرف على بيع ممتلكات رجل الأعمال معن الصانع بالتدليس والنصب في عمليات بيع كميات من الرخام والسيراميك.

وقدم المستثمرون، وفقاً لـ”الوطن”، وثائق تشير إلى وجود فرق يصل إلى 165 ألف متر بين كميات الرخام الفاخر التي أعلن عنها والكميات المبيعة، وأن السعر 22 أو 24 ريالاً للمتر الذي بيع فيه المزاد يختلف كثيراً عن سعر الرخام في السوق المحلي، والذي يصل إلى ألف ريال للمتر الواحد.

فيما أوضحت مصادر من “إتقان”، أن أطوال الرخام والسيراميك المعلن عنها في المزاد ذكرت بالتقريب، وأن بعض المبيع تالف، مبينة أن مشكلة المركبات المبيعة في المزاد والتي عليها تعميم أمني أو مخالفات مرورية يجب أن تحل لدى الأجهزة الأمنية، مؤكدة أن جميع البضائع المبيعة في المزاد جرى الكشف عليها وفحصها ومعاينتها من قبل المشتري.

ونفى تكتل “إتقان” كل التهم التي وجهت إليه والمخالفات التي نسبت إلى المزاد، مبيناً أنه رفع طلباً إلى الجهات الأمنية مطالباً إياها بكشف هوية شخص ظهر مؤخراً في مقطع فيديو موجهاً إساءات واتهامات غير صحيحة للتكتل، وإجراء اللازم بحقه.

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