20 مايو 2018 مـ / موافق 6 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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هذه النصائح تساعدك في الحفاظ على صحة صوتك على مر السنين.. تعرّف عليها

بتاريخ هنا و هناك | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

الصوت إحدى نعم الله سبحانه على البشر، ويتعرض كثير منا لأمراض متنوعة تؤثر على جودة الصوت ونقائه، ناهيك عن تأثره بالتقدم في السن، وبما نشربه وندخنه طوال حياتنا. أعددنا لك 10 نصائح لحماية صوتك مع تقدم العمر.

1- استمع إلى نفسك:

إذا لاحظت أن صوتك أصبح “أجش” لعدة أسابيع، راجع أخصائي الحنجرة، قد تكون حساسية بسيطة، وقد تشير إلى شيء خطير، مثل سرطان الحنجرة.

2- الإقلاع عن التدخين:

لأن التبغ والنيكوتين والمواد الكيميائية والحرارة المستنشقة يمكن أن تؤدي إلى حدوث الالتهاب والتورم وتسبب سرطان الفم والأنف والحنجرة والرئتين.

3- المشروبات تجفف حلقك:

تناول المشروبات التي تحتوي على كافيين باعتدال، لأن جفاف الحلق بسببها هي والمشروبات الكحولية يجهد الأحبال الصوتية. عليك شرب كوب من الماء مقابل كل فنجان قهوة أو غيره من المشروبات.

4- خفض مستوى الصوت:

الصراخ والهتاف بصوت عالٍ وحتى الحديث بصوت عالٍ، تسبب ضغطا غير ضروري على الطيات الصوتية وقد تؤدي إلى الضرر بصوتك.

5- قم بالإحماء:

قبل أن تقوم بإلقاء درس، أو خطاب أو تؤدي أغنية، قم بعملية تمرين للرقبة والكتفين، عليك بالهمهمة أو الغناء أو التمرين على درجات الصوت من منخفضة إلى عالية.

6- عالج الارتجاع المعدي:

أمراض الجهاز الهضمي مثل الحرقة، والانتفاخ أو التجشؤ وبُحة الصوت هي علامات على ارتجاع حامض المعدة. افحص معدتك لعلاج ذلك الارتجاع، حتى لا يضر بصوتك.

7- لا تجهد صوتك:

اذا أصبت ببحة الصوت، فيجب معرفة سببها، هل التهاب الحنجرة أم البرد أم الأنفلونزا. عندها تجنب التحدث طويلا، أو بصوت عالٍ، وتجنب الغناء، حتى تشعر بتحسن، وبذلك تحمي صوتك بعدم الضغط عليه.

8- قاوم رغبة تنظيف الحلق:

تجنب تكرار تنظيف الحلق، ومحاولة فعل ذلك بتكرار السعال الشديد، في حال وجود تجمع في نهاية الانف، أو بسبب نزلات البرد. وبدلا من ذلك، حاول شرب الماء قليلا قليلا، أو علاج السعال نفسه.

9- أرح صوتك:

إذا كنت قد تحدثت كثيرًا أو بصوت عالٍ جدًا في مناسبة ما، دع شخصًا آخر يفعل ذلك لفترة من الوقت، وتأكد أن صوتك سيشكرك على ذلك.

10- جرّب ماءً باردًا ونقيًا:

 اشرب الكثير من الماء، فإنه يساعد دائما على تليين جهازك وأحبالك الصوتية.

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