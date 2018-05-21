21 مايو 2018 مـ / موافق 6 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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7 نصائح للإفلات من العطش في نهار رمضان

بتاريخ رمضان | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

وجه خبراء التغذية 7 نصائح إلى الصائمين لتجنب الشعور بالعطش في نهار شهر رمضان، لافتين إلى أن أبرزها الابتعاد عن شرب كميات كبيرة من المياه في السحور.

وتضمنت النصائح عدم تناول الحلويات في السحور لتسببها في زيادة الشعور بالعطش، وكذلك ضرورة تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة أملاح كبیرة كالمخللات والبهارات الحارة، بالإضافة إلى تجنب تناول المشروبات الغازية؛ بسبب آثارها السلبیة التي تحرم الجسم من الاستفادة من السوائل.

ونصح خبراء التغذية، الصائمين بتناول البطیخ والتمر والموز في السحور، وإمكانية تناول كل أنواع السلطات، إلى جانب تناول كوب من اللبن.

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