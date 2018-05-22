22 مايو 2018 مـ / موافق 7 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»إندونيسيا ترفع مستوى التأهب لثوران بركان «جبل ميرابي»
﻿

إندونيسيا ترفع مستوى التأهب لثوران بركان «جبل ميرابي»

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

جاكرتا – واس :-

رفعت السلطات الإندونيسية اليوم مستوى التأهب لثوران بركان ” جبل ميرابي ” الواقع في جزيرة جاوة إلى درجة واحدة أعلى من المعتاد بعد سلسلة من الثورانات.

وأوضح المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث الإندونيسية سوتوبو نوجروهو أن البركان ثار أربع مرات منذ الإثنين الماضي مما تسبب في قذف رماد على ارتفاع 5ر3 كيلومتر في الهواء لكنه لم يقذف أي حمم, مبيناً أنه تم تحذير السكان بالابتعاد عن منطقة يبلغ نصف قطرها 3 كيلومترات وأن قرابة 700 شخص غادروا منازلهم طواعية لمواقع أكثر أمانًا رغم عدم وجود أمر بالإجلاء.

ويعد بركان ” جبل ميرابي ” الذي يبلغ ارتفاعه 2930 مترًا أكثر البراكين نشاطاً في إندونيسيا وقد أدت سلسلة من الثورانات العنيفة في الموقع إلى مقتل أكثر من 300 شخص في عام 2010م.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق