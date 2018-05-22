22 مايو 2018 مـ / موافق 8 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الأمم المتحدة تطالب «حزب الله» الإرهابي بإنهاء نشاطاته العسكرية في لبنان وسوريا

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، «حزب الله» اللبناني الإرهابي إلى إنهاء فعالياته العسكرية في لبنان وسوريا.

جاء ذلك في تقرير قدّمه غوتيريش إلى مجلس الأمن الدولي، حصلت وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية على نسخة منه.

وانتقد الأمين العام للأمم المتحدة، تصرفات «حزب الله» الإرهابي في لبنان كميليشيا مسلحة وحزب سياسي في آن واحد، وفقا للأناضول.

وأوضح أنّ حزب الله الإرهابي انتهك قرارات مجلس الأمن الدولي، مبينا أنّ تدخله في الحرب السورية بشكل مباشر، ألحق الضرر في حيادية لبنان تجاه المسائل الإقليمية.

ودعا غوتيريش الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة للحيلولة دون حصول «حزب الله» الإرهابي والمليشيات الأخرى على السلاح.

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