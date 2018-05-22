22 مايو 2018 مـ / موافق 7 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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«الغذاء والدواء» تعد استراتيجية للرقابة على منتجات التبغ

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

الرياض – واس :-

تعمل الهيئة العامة للغذاء والدواء على إقرار خطتها الاستراتيجية للرقابة على منتجات التبغ، وتسعى من خلالها إلى تقليل استخدام التبغ ومنع المنتجات المغشوشة وفق ضوابط.

وتعتمد الاستراتيجية على مراجعة اللوائح والمواصفات وتحديثها، بما في ذلك تحديث لائحة بطاقات عبوات منتجات التبغ وفق أفضل الممارسات العالمية في الرسائل التحذيرية من ضرر هذه المنتجات، إضافة إلى إقرار إجراءات محددة لفسح منتجات التبغ وفحصها، وإجراء دراسات علمية تستهدف مكافحة الأضرار الصحية المترتبة على هذه المنتجات.

وأنشأت الهيئة مؤخراً إدارة تختص بمهام منتجات التبغ وترتبط إدارياً بنائب الرئيس التنفيذي لقطاع الغذاء، وهي جهة الاختصاص فيما يتعلق بفحص منتجات التبغ وإعداد وإصدار واعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخاصة بها.

وبدأت الهيئة استقبال طلبات الترخيص للمختبرات الخاصة الراغبة بمزاولة نشاط اختبار وتحليل التبغ ومنتجاته، وحددت تاريخ 1 /11 /1439 هـ موعداً نهائياً لاستقبال طلبات تسجيل بيانات مستوردي منتجات التبغ.

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