22 مايو 2018 مـ / موافق 7 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“النائب العام” يصدر أمراً بالقبض على الشخص الذي ظهر في فيديو يعلم طفلاً التدخين

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم (الثلاثاء) أمرا بالقبض على الشخص الذي ظهر في فيديو وهو يقوم بتعليم طفل تعاطي الدخان.

وأكد مصدر في النيابة العامة، أن ذلك يأتي انطلاقاً من الدور الذي تضطلع به النيابة العامة في حماية المجتمع ومساءلة من يتجاوز الأنظمة وإحالته للقضاء لينال جزاءه، حيث يحق لها مقاضاة أيا كان في هذا القضية، بمن فيهم والدي الطفل أو من يقوم على رعايته إذا ثبت وجود شبهة جنائية.

يشار إلى أن شخصا ظهر في مقطع فيديو وهو يضع سيجارة في فم طفل ليعلمه التدخين، فيما تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن التحقيق في الأمر.

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