22 مايو 2018 مـ / موافق 7 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تركيا تعيد النظر في علاقاتها التجارية مع إسرائيل

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستعيد النظر في علاقاتها التجارية مع إسرائيل، وذلك استنادا لقرار “المقاطعة”، الذي تمخض عن قمة منظمة التعاون الإسلامي الأخيرة.

وذكر أردوغان أن هذه العلاقات التجارية ستوضع على الطاولة عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا في 24 يونيو، وفقا لما نقلته صحيفة “حريات” عن الرئيس التركي.

كما أشار إلى أن قمة منظمة التعاون الإسلامي دعت في ختام قمة استثنائية في إسطنبول إلى توفير حماية دولية لسكان الأراضي الفلسطينية من خلال إيفاد قوة دولية للحماية، على غرار تلك التي تعمل في كوسوفو والبوسنة والهرسك.

وأضاف أن الدول المشاركة اتفقت أيضا على إنشاء لجنة للتحقيق في “جرائم إسرائيل في قطاع غزة”.

وارتكبت إسرائيل مؤخرا مجزرة عند حدودها مع غزة بحق فلسطينيين كانوا يشاركون في فعاليات احتجاجية رفضا لنقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل، من تل أبيب إلى مدينة القدس.

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