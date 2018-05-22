22 مايو 2018 مـ / موافق 8 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

الرياض – واس :-

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالًا هاتفياً، من صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان، هنأه خلاله بشهر رمضان المبارك .

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لسموه على ما عبر عنه من مشاعر أخوية، داعياً الله أن يعيد هذا الشهر الكريم على الجميع بالخير والبركات .

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