أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان
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