22 مايو 2018 مـ / موافق 8 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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روسيا لا تستبعد تمديد اتفاق عالمي لخفض انتاج النفط إلى 2019

بتاريخ اقتصاد | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

قال رومان مارشافين رئيس إدارة التعاون الدولي بوزارة الطاقة الروسية، في نص كلمة حصلت عليه رويترز، إن الوزارة لا تستبعد أن يجري تمديد اتفاق عالمي لخفض انتاج النفط، تقوده أوبك وموسكو، إلى 2019 .

وفي الكلمة المؤرخة في 22 مايو أيار، قال مارشافين إن المسألة ستناقش في اجتماع بين أوبك ومنتجين آخرين.

والاجتماع القادم لأعضاء أوبك إضافة إلى روسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء بالمنظمة، من المقرر أن يعقد الشهر القادم في فيينا.

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