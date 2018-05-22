22 مايو 2018 مـ / موافق 7 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»سفارة نيبال بالرياض: مستعدون لتوفير 100 ألف عاملة منزلية للمملكة
﻿

سفارة نيبال بالرياض: مستعدون لتوفير 100 ألف عاملة منزلية للمملكة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أكد نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة النيبال بالمملكة اناندا شارما، أن بلاده على استعداد لتوفير 100 ألف عاملة منزلية للمملكة، مشيراً إلى اتفاق مبدئي بين المملكة وبلاده لاستقدام عاملات منزليات نيباليات للمملكة.

وجاء حديث شارما، وفقاً لـ”الاقتصادية”، عقب لقاء جمع الأسبوع الماضي وزير العمل الدكتور علي الغفيص والسفير النيبالي بالمملكة الدكتور ماهيندرا براسادن، لبحث برامج التعاون المشترك في العمل والتنمية، مشيراً إلى أن بلاده لديها نظرة إيجابية بشأن المقترح السعودي لاستقدام عاملات منزليات من نيبال، عازيا تأخير الرد النيبالي لتعيين وزير عمل جديد وتعيين ملحق عمل جديد بسفارة بلاده.

وأوضح نائب رئيس البعثة الدبلوماسية النيبالية أن استقدام العاملات المنزليات من النيبال لن يبدأ الآن، إنما بعد توقيع اتفاق بين البلدين، مشيراً إلى أن توقف تصدير العمالة المنزلية النيبالية لبقية دول المنطقة يعطي الفرصة للمملكة لاستقدام أكبر عدد من العاملات المنزليات النيباليات.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق