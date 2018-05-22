شاهد.. كيف يتم تنظيف صحن المطاف من الأمطار بسرعة ومهارة؟

(أنحاء) – متابعات : ــ
مع هطول الأمطار أمس (الإثنين) على المسجد الحرام، وفي ظل وجود المعتمرين والزوار طوال العام في صحن المطاف، أظهرت مقاطع فيديو وصور كيفية تنظيف وتجفيف الصحن من مياه الأمطار.
وأوضحت المقاطع أن آلية تجفيف الأرضيات وسحب المياه تعتمد على عزل جزء من الصحن وإخلائه من الطائفين، ومن ثم العمل على شفط المياه وتجفيفه باستخدام آليات صغيرة خفيفة الحركة، أو يدويًا بواسطة العمال، ومن ثم الانتقال إلى جزء آخر وهكذا.
ويلجأ العمال أحيانًا، كما ظهر في إحدى الصور، إلى وضع فرشات من مواد ماصة للمياه، في بعض البقع التي تظل مبتلة من صحن المطاف، كما تمنع تلك الفرشات، المصنوعة من مواد خاصة، انزلاق الطائفين؛ حيث تلتصق بالأرضية بشدة.